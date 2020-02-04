Смолов рассказал, почему российским футболистам редко удаётся преуспеть за рубежом

Российский нападающий испанского футбольного клуба «Сельта» Фёдор Смолов поделился мнением о том, почему российским футболистам зачастую не удаётся преуспеть в зарубежных чемпионатах.

«Нет одной общей причины, на это может повлиять множество факторов. Всё индивидуально. Думаю, в первую очередь игрокам нужно знать английский язык. Проблемы с английским сказываются на адаптации русских футболистов за рубежом. Возникает большой страх отказаться от комфортной ситуации в России», — заявил Смолов на своей официальной презентации в качестве игрока «Сельты».

Он отметил, что его переход из «Локомотива» является для него большим вызовов и хорошим опытом.

«Спасибо «Сельте» за предоставленную возможность. Когда ты являешься ключевым игроком в своей команде, ты получаешь аналогичные предложения от заграничных команд и от клубов из России. Ты находишься в своей зоне комфорта, и тебе трудно принять решение о переезде за границу», — добавил футболист.

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. Он уже дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией», но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее вице-президент «Сельты» рассказал об ожиданиях от игры Смолова.