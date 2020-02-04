Вице-президент «Сельты» рассказал об ожиданиях от игры Смолова

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Вице-президент испанского футбольного клуба «Сельта» Педро Посада рассказал об ожиданиях от игры российского нападающего Фёдора Смолова.
Вице-президент «Сельты» рассказал об ожиданиях от игры Смолова
  • ©rccelta.es

«Мы ожидаем, что этот футболист станет одним из лучших по качеству игры. Смолов — русский игрок, у которого прекрасный послужной список. Надеемся, что он поможет нам выбраться из сложившейся ситуации, будет приносить голы. Верю, что нам вместе удастся в этом преуспеть», — заявил Посада на официальной презентации игрока.

29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. Он уже дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией», но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, как в Испании оценили дебют Смолова за «Сельту».

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