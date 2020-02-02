В Испании оценили дебют Смолова за «Сельту»

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В Испании прокомментировали дебют российского нападающего Фёдора Смолова в составе «Сельты» из Виго.
В Испании оценили дебют Смолова за «Сельту»
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«Хотя Фёдор провёл не так много времени на поле, он показал, что может составить интересную связку с Яго Аспасом», — говорится в материале издания Moiceleste.

В прессе также отметили, что пока видно отсутствие игровых связей с новыми партнёрами, но у авторов издания возникло ощущение, что адаптация россиянина займёт не очень много времени.

«Главный тренер Оскар Гарсия следил за Смоловым уже давно. Комментатор матча отметил, что специалист влюблён в игру Смолова», — сказано в статье.

Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Он вышел на поле на 78-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Сельта» проиграла «Валенсии» в дебютном матче Смолова.

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