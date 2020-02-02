«Сельта» проиграла «Валенсии» в дебютном матче Смолова

«Сельта» потерпела поражение от «Валенсии» в матче 22-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Валенсии» принёс гол Карлоса Солера, отличившегося на 77-й минуте. Денис Черышев, выбывший из строя из-за травмы, участия в матче принимал.

В составе «Сельты» на 78-й минуте дебютировал нападающий Фёдор Смолов, но он не сумел спасть свою команду от поражения.

«Валенсия» с 37 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с 17 очками находится в зоне вылета в Сегунду — на 18-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Реал» взял верх над «Атлетико» в 22-м туре Примеры.