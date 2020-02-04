Спортивный директор «Сельты»: сделка по переходу Смолова была улажена за один день
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«Мы очень рады прибытию Смолова. Хотелось бы поблагодарить Фёдора, его агентов и «Локомотив» за то, что сделка прошла так быстро. Вcё было улажено за один день. Сказалось большое желание Фёдора, его агентов», — рассказал Миньямбрес на официальной презентации игрока.
29-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» на правах аренды 30 января. Он уже дебютировал за свою новую команду, выйдя на замену в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией», но не сумел отличиться результативными действиями.
Ранее вице-президент «Сельты» рассказал об ожиданиях от игры Смолова.