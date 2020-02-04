Николишин назвал заслуженным включение Яшина в Зал славы IIHF

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин прокомментировал включение Алексея Яшина в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

«Он заслужил это своей долгой и успешной карьерой. Давно уже нужно было его включить в Зал славы, он много играл на международной арене. Мы с ним выигрывали молодёжный и взрослый чемпионаты мира, в «Динамо» были яркие победы. Алексей был одним из ведущих хоккеистов во всех клубах, которых играл, и в сборной», — приводит слова Николишина ТАСС.

Официальная церемония включения Яшина в Зал славы IIHF состоится на конгрессе организации во время чемпионата мира, который пройдёт в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Яшин является чемпионом мира 1993 года, серебряным призёром Олимпиады 1998 года и бронзовым призёром Игр-2002 в составе сборной России. В НХЛ он играл за «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В России выступал за «Автомобилист», московское «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и СКА.

Ранее Яшин заявил, что не ожидал включения в Зал славы IIHF.