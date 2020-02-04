Яшин заявил, что не ожидал включения в Зал славы IIHF
- РИА Новости
«Для меня большая честь, и очень приятно быть принятым в этот зал. Если честно, я даже не думал об этом. Очень приятно и здорово, что мою карьеру оценили в хоккейном мире», — приводит слова Яшина ТАСС.
Официальная церемония включения Яшина в Зал славы IIHF состоится на конгрессе организации во время чемпионата мира, который пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая.
Яшин является чемпионом мира 1993 года, серебряным призёром Олимпиады 1998 года и бронзовым призёром Игр-2002 в составе сборной России. В НХЛ он играл за «Оттава Сенаторз» и «Нью-Йорк Айлендерс». В России выступал за «Автомобилист», московское «Динамо» и ЦСКА, «Локомотив» и СКА.
Ранее стало известно, что Яшин включён в Зал славы IIHF