Чемпион НБА Мозгов исключён из списка кандидатов в сборную России на 2020 год
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта России, вместо 33-летнего центрового, продолжающего восстановление после травмы, в список кандидатов включён форвард «Пармы» Максим Григорьев.
Последняя официальная игра Мозгова датируется 12 апреля 2018 года, когда он выступал в составе «Бруклин Нетс» в НБА.
Ранее сообщалось, что стал известен расширенный состав сборной России на отборочные матчи Евробаскета.