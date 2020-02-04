Чемпион НБА Мозгов исключён из списка кандидатов в сборную России на 2020 год

Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов исключён из списка кандидатов в сборную России по баскетболу на 2020 год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта России, вместо 33-летнего центрового, продолжающего восстановление после травмы, в список кандидатов включён форвард «Пармы» Максим Григорьев.

Последняя официальная игра Мозгова датируется 12 апреля 2018 года, когда он выступал в составе «Бруклин Нетс» в НБА.

Ранее сообщалось, что стал известен расширенный состав сборной России на отборочные матчи Евробаскета.