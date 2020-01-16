Стал известен расширенный состав сборной России на отборочные матчи Евробаскета

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу объявил расширенный состав на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с Италией и Северной Македонией.

Как сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола, в расширенный состав попали 24 игрока:

— защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Максим Григорьев («Парма», Пермь), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба — «Химки», Московская область), Денис Захаров («Енисей», Красноярск), Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва), Андрей Сопин (МБА, Москва), Дмитрий Хвостов («Зенит», Санкт-Петербург).

— форварды: Семён Антонов, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Никита Балашов («Восток-65», Южно-Сахалинск), Евгений Валиев («Парма»), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба — «Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасёв («Химки»), Никита Михайловский («Автодор», Саратов).

— центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артём Забелин («Парма»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»), Артём Клименко (УНИКС, Казань).

Сборы пройдут с 16 по 19 февраля в Новогорске. После этого подопечные Сергея Базаревича сыграют с Италией в Неаполе (20 февраля) и с Северной Македонией в Перми (23 февраля).

Ранее сборная России по баскетболу узнала соперников по квалификации на ОИ-2020.