Сборная России по баскетболу узнала соперников по квалификации на ОИ-2020

Международная федерация баскетбола (FIBA) провела жеребьёвку квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

По итогам жеребьёвки сборная России попала в группу А, матчи которой пройдут в хорватском Сплите, и сыграет с командами Германии и Мексики. В группу B попали команды Хорватии, Туниса и Бразилии.

24 команды были распределены по восьми группам, победители которых разыграют четыре путёвки на Игры-2020.

All 4 FIBA Olympic Qualifying Tournaments 2020 are set ☑



Pick your 4 #FIBAOQT winners who you think will qualify to #Tokyo2020 👇 pic.twitter.com/lP2VA2gPqo — FIBA (@FIBA) 27 ноября 2019 г.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на девятое место в рейтинге FIBA.