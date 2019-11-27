Сборная России по баскетболу узнала соперников по квалификации на ОИ-2020
- РИА Новости
По итогам жеребьёвки сборная России попала в группу А, матчи которой пройдут в хорватском Сплите, и сыграет с командами Германии и Мексики. В группу B попали команды Хорватии, Туниса и Бразилии.
24 команды были распределены по восьми группам, победители которых разыграют четыре путёвки на Игры-2020.
All 4 FIBA Olympic Qualifying Tournaments 2020 are set ☑— FIBA (@FIBA) 27 ноября 2019 г.
Pick your 4 #FIBAOQT winners who you think will qualify to #Tokyo2020 👇 pic.twitter.com/lP2VA2gPqo
Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на девятое место в рейтинге FIBA.