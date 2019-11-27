Сборная России по баскетболу узнала соперников по квалификации на ОИ-2020

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Международная федерация баскетбола (FIBA) провела жеребьёвку квалификационного турнира летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Сборная России по баскетболу узнала соперников по квалификации на ОИ-2020
  • РИА Новости

По итогам жеребьёвки сборная России попала в группу А, матчи которой пройдут в хорватском Сплите, и сыграет с командами Германии и Мексики. В группу B попали команды Хорватии, Туниса и Бразилии.

24 команды были распределены по восьми группам, победители которых разыграют четыре путёвки на Игры-2020.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на девятое место в рейтинге FIBA.

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