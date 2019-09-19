Сборная России поднялась на девятое место в рейтинге FIBA

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Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных команд.
Сборная России поднялась на девятое место в рейтинге FIBA
  • РИА Новости

Лидером рейтинга, несмотря на провальное выступление на Кубке мира, осталась сборная США. На втором месте остались новоиспечённые чемпионы мира — Испания. Сборная Австралии поднялась на восемь строчек и заняла третье место. Аргентина поднялась на четвёртую позицию. Франция, Сербия и Литва потеряли по два места, опустившись на пятое, шестое и восьмое места. Греция поднялась на седьмое место.

Сборная России поднялась с десятой на девятую строчку рейтинга.

В топ-10 пробилась Чехия, улучшившая своё положение в рейтинге на 14 строчек.

Ранее сообщалось, что эксперты ESPN назвали тройку лучших игроков десятилетия в НБА.

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