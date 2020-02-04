Боксёр Кушиташвили о сломанном носе росгвардейца: он сам ударился

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сломал нос, ударившись самостоятельно, а спортсмен предлагал ему вправить его.

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею», — рассказал боксёр специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, который посетил его в СИЗО.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщалось, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.

Суд отправил под арест до 1 апреля Кушиташвили за нападение на сотрудника Росгвардии и хранение наркотиков.

Кушиташвили также исключили из сборной России.

Как отмечал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, он сомневается, что Кушиташвили мог напасть на сотрудника Росгвардии.

Подробнее — в материале RT.