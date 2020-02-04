Власти Нижегородской области выразили соболезнования в связи со смертью хоккеиста Скворцова
- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как заявил Никитин, с именем Скворцова связаны золотые времена горьковского и советского хоккея.
«Его по праву причисляют к спортивным легендам», — сказал губернатор.
Он напомнил, что Скворцов был лидером нижегородского «Торпедо» в 1970—1980 годах, представлял СССР на международной арене.
Ранее казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева.