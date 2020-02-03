«Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева

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Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева.
«Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева
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Как сообщает пресс-служба клуба, спортсмен умер после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием — саркомой Юинга.

Прокофьев сыграл 29 матчей за молодёжную команду «Барыс» — «Снежные барсы» в Молодёжной хоккейной лиге, а также являлся игроком юниорской сборной Казахстана.

Ранее, в октябре 2019 года, после длительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался бывший хоккеист «Авангарда», «Сибири» и «Барыса» Самвел Мнацян.

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