Казахстанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева.

Как сообщает пресс-служба клуба, спортсмен умер после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием — саркомой Юинга.

Прокофьев сыграл 29 матчей за молодёжную команду «Барыс» — «Снежные барсы» в Молодёжной хоккейной лиге, а также являлся игроком юниорской сборной Казахстана.

Ранее, в октябре 2019 года, после длительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался бывший хоккеист «Авангарда», «Сибири» и «Барыса» Самвел Мнацян.