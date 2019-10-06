В ФХР сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна

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Бывший игрок клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» и «Сибирь» Самвел Мнацян ушёл из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«5 октября не стало хоккеиста Самвела Мнацяна. В течение года он мужественно боролся с тяжёлым заболеванием, но не сумел победить недуг. Самвелу было 29 лет. Воспитанник омского хоккея, Мнацян выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов», «Арлан» (Казахстан), «Барыс», «Нефтехимик», «Молот-Прикамье», «Нефтяник» (Альметьевск), «Адмирал» и «Сибирь». Федерация хоккея России выражает соболезнования родным, близким, партнёрам и всем, кто знал Самвела Мнацяна», — гласит заявление Федерации хоккея России (ФХР).

В середине августа 2018 года стало известно о том, что у Самвела Мнацяна диагностирована раковая опухоль в спине.

Ранее в «Авангарде» объяснили, почему сообщили о смерти хоккеиста Мнацяна.

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