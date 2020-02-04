Чемпион WBC Уайлдер рассказал о случае, когда был близок к самоубийству

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер заявил, что был близок к самоубийству.

В 2005 году у Уайлдера родилась дочь Нейя, у которой было диагностировано расщепление позвоночника. У американского боксёра не было средств, чтобы оплатить лечение девочки.

«Худший момент моей жизни случился много лет назад, когда в 2005 году родилась моя дочь. В 2006 году мне стало очень тяжело. Вплоть до того, что я потерял семью. Я держал в руке пистолет и был готов совершить самоубийство. Эти мысли приходят в голову — все мы люди. Они приходят в голову любому, кто переживает какую-то депрессию, проходит через что-то. Думаешь, что единственный способ закончить со всем этим — это покончить с собой. Не думаешь ни о ком другом, только о себе и о том, что происходит. Не думаешь, как это повлияет на любимых людей», — приводит слова Уайлдера The Mirror.

Ранее Джошуа заявил, что не думал переходить в ММА.