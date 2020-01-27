Джошуа заявил, что не думал переходить в ММА

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Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа считает, что у него не получится быть успешным в смешанных единоборствах (ММА).
Джошуа заявил, что не думал переходить в ММА
  • © Mark Thomas/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я уважаю то, что делают бойцы ММА. Уверен, они тоже уважают нашу работу. Пока я овладею в совершенстве искусством бокса, то стану уже слишком стар, чтобы переходить в смешанные единоборства. Я буду избит и искалечен с ног до головы. Знаете, у меня попросту не останется глаз, если я перейду в ММА», — цитирует Джошуа The Sportsman.

На профессиональном ринге британец провёл 24 боя, одержав 23 победы при одном поражении.

Ранее Джошуа выразил мнение, что Фьюри лишит Уайлдера титула.

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