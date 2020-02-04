Федун: самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех клубов лиги — это плей-офф

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) не имеет под собой коммерческой целесообразности.
Федун: самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех клубов лиги — это плей-офф
  • РИА Новости

«Я уже сказал, что расширение РПЛ — это глупость. Провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что наиболее эффективный способ зарабатывать деньги для всех команд и самой лиги — это плей-офф. Как в Нидерландах делается. А самый неэффективный — это увеличение на две команды, которые не будут иметь коммерческих результатов. Поскольку задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в РПЛ. Деньги волнуют лишь две команды — меня и «Краснодар». А всем остальным по барабану», — сказал Федун YouTube-каналу «Футбольный Биги».

Ранее стала известна дата заседания очередного исполкома РФС.

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