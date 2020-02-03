Стала известна дата заседания очередного исполкома РФС

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Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 11 февраля.
Стала известна дата заседания очередного исполкома РФС
  • РИА Новости

Об этом сообщил президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев, слова которого передаёт ТАСС.

Ожидается, что на предстоящем заседании может быть принято решение о расширении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ), а также вопрос изменения формата Кубка России.

Ранее сообщалось, что РПЛ согласилась провести перевыборы президента лиги, после того как РФС признал неправомерным переизбрание Прядкина из-за несоблюдения основных принципов и требований, предъявляемых регламентирующими документами ФИФА и РФС. 

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