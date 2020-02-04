Игумнов, Порядин и Швец-Роговой получили вызов в сборную России на Шведские игры

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В составе сборной России по хоккею, которая выступит на Шведских играх, произошёл ряд замен.
Игумнов, Порядин и Швец-Роговой получили вызов в сборную России на Шведские игры
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба сборной России в Twitter, в составе национальной команды на третий этап Еврохоккейтура, Шведские игры, произошли замены.

Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков получили травмы. Вместо них получили вызов в сборную Иван Игумнов, Павел Порядин и Артём Швец-Роговой.

Шведские игры пройдут с 6 по 9 февраля.

Ранее сообщалось, что семь призёров МЧМ-2020 вошли в состав сборной России на этап Евротура в Швеции.

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