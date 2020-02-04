Крикунов: Овечкин будет до конца биться за то, чтобы догнать и перегнать Гретцки

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Главный тренер ХК «Динамо» Москва Владимир Крикунов оценил шансы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Крикунов: Овечкин будет до конца биться за то, чтобы догнать и перегнать Гретцки
  • Reuters

«Нет ничего удивительного, что Александр в его возрасте демонстрирует такую статистику. Для НХЛ ему немного лет. На маленьких площадках, как там, выступают до 40. У него ещё есть возможность побороться с Гретцки за первое место в списке снайперов. Думаю, четыре-пять сезонов на это понадобится. Вряд ли Овечкин покинет НХЛ и поедёт выступать на Олимпиаду, если придётся выбирать. На мой взгляд, он будет до конца биться за то, чтобы догнать и перегнать Гретцки», — приводит слова Крикунова газета «Известия».

В настоящее время Овечкин занимает восьмое место в списке лучших спайперов в истории НХЛ с 695 голами. Лидирует Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Ранее Гретцки заявил, что Овечкин не промахивается.

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