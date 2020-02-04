Дрозд высказался о допинговом случае Беспутина

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Бывший чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд прокомментировал положительную допинг-пробу чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина.
Дрозд высказался о допинговом случае Беспутина
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«Я комментировал его поединок с Раджабом Бутаевым. Хорошо знаю и самого Александра, и его соперника. Никто не ожидал, что после поединка всплывут подобные вещи. Насколько я понимаю, сейчас все ждут вскрытия пробы B, после чего будет принято решение. Странно, жалко… Подобные инциденты не красят спорт. Такого быть не должно. На данный момент уже известно, что за вещество попало в его организм, но каким образом — непонятно», — заявил Дрозд RT.

Также бывший боксёр сравнил ситуацию Беспутина с инцидентом, который был у российского тяжеловеса Александра Поветкина.

«Я не стал бы сравнивать эти ситуации. В тот момент вокруг персоны Поветкина было странное волнение и к ней было внимание со стороны всех мировых организаций. Не знаю почему. Сейчас же всё проще, понятнее, подобного ажиотажа нет. Дождёмся вердикта Ассоциации по добровольному допинг-тестированию (VADA) и потом будем делать выводы», — добавил Дрозд.

Ранее сообщалось, что известно о положительном допинг-тесте боксёра Беспутина.

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