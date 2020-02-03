Кремлёв заявил, что арестованный боксёр Кушиташвили пропустит ОИ-2020

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что чемпион страны Георгий Кушиташвили пропустит Олимпиаду 2020 года в Токио.

«Даже если это не будет доказано, то это будет наказание за то, что оказался в такой ситуации. Соответственно, он — мимо Олимпиады, но у нас другой первый номер — Имам Хатаев», — цитирует Кремлёва РИА Новости.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.

Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее Кремлёв выразил сомнение, что боксёр Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии.