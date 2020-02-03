Теннисист Хачанов рассказал, почему женился в 19 лет
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«В моём случае я просто хотел быть счастлив. Жена всегда рядом со мной, а теперь у нас есть сын. Всё идёт как надо», — цитирует Хачанова Gulf News.
Он также подчеркнул, что является очень счастливым человеком.
Хачанов женился в апреле 2016 года, когда ему было 19 лет. На данный момент 23-летний спортсмен занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее Хачанов заявил, что очень расстроен поражением от Ника Кирьоса в третьем круге Australian Open.