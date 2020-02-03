Тренерский штаб «Зенита» посетил концерт Розенбаума в Испании
Тренерский штаб петербургского «Зенита» во главе с Сергеем Семаком посетил концерт известного музыканта Александра Розенбаума в испанском городе Аликанте.
- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт клуба, тренеры подарили артисту футболку «Зенита» с автографами всех членов команды.
Сине-бело-голубые проводят в Аликанте свой тренировочный сбор.
Ранее Кокорин оформил дубль за две минуты в контрольном матче за «Зенит-2».
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