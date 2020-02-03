Тренерский штаб «Зенита» посетил концерт Розенбаума в Испании

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Тренерский штаб петербургского «Зенита» во главе с Сергеем Семаком посетил концерт известного музыканта Александра Розенбаума в испанском городе Аликанте.
Тренерский штаб «Зенита» посетил концерт Розенбаума в Испании
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт клуба, тренеры подарили артисту футболку «Зенита» с автографами всех членов команды.

Сине-бело-голубые проводят в Аликанте свой тренировочный сбор.

Ранее Кокорин оформил дубль за две минуты в контрольном матче за «Зенит-2».

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