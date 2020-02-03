Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС

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Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
  • РИА Новости

«Мы обращаемся к президенту нашей страны, министру спорта и в Российский футбольный союз для спасения футбола в нашем самом отдалённом, но самом огромном регионе нашей страны», — сказали родители юных игроков на официальном YouTube-канале клуба.

По их словам, они не хотят думать, что вместе с клубом исчезнет и футбольная школа. 

«Нам нужна академия! Да не просто нужна, а до крика необходима! Ближайшая к нам — за 10 тыс. километров! Это ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на такой огромной территории не было ни одной академии!» — говорится в заявлении.

На данный момент «Луч» занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 26 очков.

Недавно болельщики команды обращались за помощью к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. 

Ранее сотрудники ФК «Луч» объявили забастовку из-за долгов по зарплате.

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