Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС
- РИА Новости
«Мы обращаемся к президенту нашей страны, министру спорта и в Российский футбольный союз для спасения футбола в нашем самом отдалённом, но самом огромном регионе нашей страны», — сказали родители юных игроков на официальном YouTube-канале клуба.
По их словам, они не хотят думать, что вместе с клубом исчезнет и футбольная школа.
«Нам нужна академия! Да не просто нужна, а до крика необходима! Ближайшая к нам — за 10 тыс. километров! Это ни в одной стране цивилизованного мира нет такого, чтобы на такой огромной территории не было ни одной академии!» — говорится в заявлении.
На данный момент «Луч» занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 26 очков.
Недавно болельщики команды обращались за помощью к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.
Ранее сотрудники ФК «Луч» объявили забастовку из-за долгов по зарплате.