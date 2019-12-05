Сотрудники ФК «Луч» объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Сотрудники владивостокского футбольного клуба «Луч» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, объявив о приостановлении трудовой деятельности из-за долгов по зарплате.

«Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены», — говорится в заявлении работников «Луча» на официальном сайте клуба.

По словам сотрудников, проблемы существуют из года в год, и они устали терпеть.

«Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания», — написано в тексте.

Отмечается, что также отменены тренировки в Центре подготовки юных футболистов.

На данный момент «Луч» занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 26 очков.

Ранее Валерий Карпин заявил, что в «Ростове» начали погашать долги.