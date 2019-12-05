Сотрудники ФК «Луч» объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Короткая ссылка
Сотрудники владивостокского футбольного клуба «Луч» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, объявив о приостановлении трудовой деятельности из-за долгов по зарплате.
Сотрудники ФК «Луч» объявили забастовку из-за долгов по зарплате
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Некомпетентное управление предыдущего руководства привело к тому, что клуб имеет огромные долги и находится в шаге от банкротства. Эти проблемы не решены», — говорится в заявлении работников «Луча» на официальном сайте клуба.

По словам сотрудников, проблемы существуют из года в год, и они устали терпеть. 

«Уже три месяца нам не выплачивается зарплата. Мы не можем работать без получения небольшой зарплаты и вынуждены приостановить трудовую деятельность с 5 декабря 2019 года, чтобы искать подработку для выживания», — написано в тексте.

Отмечается, что также отменены тренировки в Центре подготовки юных футболистов.

На данный момент «Луч» занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ), набрав 26 очков.

Ранее Валерий Карпин заявил, что в «Ростове» начали погашать долги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить