СК требует взять под стражу боксёра Кушиташвили

Военное следственное управление СК России по Москве просит заключить под стражу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя гарнизонного военного суда, куда поступило соответствующее ходатайство.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.

Ранее адвокат боксёра Кушиташвили рассказал подробности инцидента с росгвардейцем.