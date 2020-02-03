СК требует взять под стражу боксёра Кушиташвили
- © Федерация бокса России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя гарнизонного военного суда, куда поступило соответствующее ходатайство.
Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.
Ранее адвокат боксёра Кушиташвили рассказал подробности инцидента с росгвардейцем.