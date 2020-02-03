Адвокат боксёра Кушиташвили рассказал подробности инцидента с росгвардейцем

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Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы российского боксёра Георгия Кушиташвили, рассказал некоторые подробности инцидента с участием его подзащитного и сотрудников Росгвардии.
Адвокат боксёра Кушиташвили рассказал подробности инцидента с росгвардейцем
  • РИА Новости

«Кушиташвили и Овик Оганнисян поехали по адресу на Фрунзенской набережной по своим личным, скажем, романтическим взаимоотношениям в гости. В подъезде у них произошла конфликтная ситуация с сотрудниками Росгвардии, а именно с тремя сотрудниками вневедомственной охраны», — приводит слова Дегтерева ТАСС.

Он отметил, что сотрудники Росгвардии, не представляясь и не предъявляя служебных удостоверений, начали заламывать руки спортсменам якобы с целью проверки личности и документов.

«Произошла потасовка, в рамках которой один из сотрудников Росгвардии поскользнулся и ударился носом о лестничные перила. После этого потасовка прекратилась с учётом того, что она уже вышла на такой уровень», — добавил адвокат, также пояснив, что свёрток с наркотическим веществом был найден у Кушиташвили уже при обыске в УВД.

«Рассуждая логически — здравый смысл подсказывает, что если бы Георгий знал, что этот свёрток находится у него в кармане, то он бы выкинул его по дороге, пока ехал от Фрунзенской. То есть Георгий не знал о том, что у него находится свёрток. Откуда он появился, мы говорить не будем, пусть следствие разбирается», — подытожил Дегтерев.

Ранее он сообщил, что боксёру Кушиташвили пока не предъявлено официальное обвинение.

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