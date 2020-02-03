Адвокат сообщил, что боксёру Кушиташвили пока не предъявлено официальное обвинение

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Адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы российского боксёра Георгия Кушиташвили, сообщил, что его клиенту ещё не предъявлены официальные обвинения в нападении на сотрудника Росгвардии.
Адвокат сообщил, что боксёру Кушиташвили пока не предъявлено официальное обвинение
  • РИА Новости

По словам Дегтерева, которые передаёт ТАСС, Кушиташвили пока находится в статусе подозреваемого по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

По данным агентства, ссылающегося на источник в правоохранительных органах, Георгий Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. При обыске у него был обнаружен кокаин.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России проводит проверку по инциденту с Кушиташвили.

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