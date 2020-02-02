Кремлёв заявил, что Федерация бокса проводит проверку по инциденту с Кушиташвили

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии и последующим обнаружением у одного из спортсменов наркотиков.

«Мы уже ведём разбирательство по произошедшему. Это странная история, поскольку два-три дня назад он приехал со сборов. Какие там могли быть наркотики? Кушиташвили никогда не пользовался наркотиками, никогда не был замечен даже в пьянстве», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

По данным агентства, ссылающегося на источник в правоохранительных органах, Георгий Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны Росгвардией по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. При обыске у него был обнаружен кокаин.

Ранее сообщалось, что Кравцов считает нападение боксёров на сотрудника Росгвардии ударом по имиджу сборной.