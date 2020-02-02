Кравцов считает нападение боксёров на сотрудника Росгвардии ударом по имиджу сборной

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Генеральный менеджер сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии.
Кравцов считает нападение боксёров на сотрудника Росгвардии ударом по имиджу сборной
  • РИА Новости

«Это удар по моральному облику команды, федерации. Проводится огромная работа по поведению ребят не только на сборах, но и за пределами ринга», — приводит слова Кравцова РИА Новости.

Он отметил, что не помнит каких-либо проблем с дисциплиной у Георгия Кушиташвили, который, как сообщается, стал участником инцидента.

«Если всё подтвердится, то он должен понести наказание по закону. Если это всё подтвердится, то, на мой взгляд, ему нечего делать в сборной с таким моральным обликом», — добавил генменеджер национальной команды.

По данным СМИ, чемпион России по боксу Кушиташвили и ещё один боксёр, Овик Оганнисян, напали на сотрудника Росгвардии и разбили ему нос, после чего были задержаны.

Ранее Умар Кремлёв заявил, что боксёры, которые причастны к нападению на сотрудника Росгвардии, должны быть жёстко наказаны.

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