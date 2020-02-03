РУСАДА дважды тестировало боксёра Кушиташвили в 2019 году

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дважды за 2019 год тестировало двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили.
РУСАДА дважды тестировало боксёра Кушиташвили в 2019 году
  • РИА Новости

По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, обе пробы дали отрицательный результат на запрещённые вещества.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.

Ранее адвокат боксёра Кушиташвили рассказал подробности инцидента с росгвардейцем.

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