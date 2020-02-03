РУСАДА дважды тестировало боксёра Кушиташвили в 2019 году
- РИА Новости
По словам представителя пресс-службы РУСАДА, которые передаёт ТАСС, обе пробы дали отрицательный результат на запрещённые вещества.
Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.
Ранее адвокат боксёра Кушиташвили рассказал подробности инцидента с росгвардейцем.