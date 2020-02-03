Самое высокое здание в мире украсили изображением Коби Брайанта с дочерью

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В Дубае почтили память пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших при крушении вертолёта.
Самое высокое здание в мире украсили изображением Коби Брайанта с дочерью
  • Reuters

Вечером 2 февраля фасад самого высокого здания в мире — небоскрёба «Бурдж-Халифа» — был подсвечен фиолетовым и золотистым светом и на нём появилось изображение Коби Брайанта и его дочери.

41-летний Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.

Ранее сообщалось, что Супербоул начался с минуты молчания в память о Коби Брайанте.

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