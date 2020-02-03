Самое высокое здание в мире украсили изображением Коби Брайанта с дочерью

В Дубае почтили память пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта и его дочери Джианны, погибших при крушении вертолёта.

Вечером 2 февраля фасад самого высокого здания в мире — небоскрёба «Бурдж-Халифа» — был подсвечен фиолетовым и золотистым светом и на нём появилось изображение Коби Брайанта и его дочери.

Dubai displayed a tribute to Kobe and Gigi on the tallest building in the world 👏 pic.twitter.com/YSLNd3to8y — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2020

41-летний Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.

Ранее сообщалось, что Супербоул начался с минуты молчания в память о Коби Брайанте.