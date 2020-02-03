Самое высокое здание в мире украсили изображением Коби Брайанта с дочерью
- Reuters
Вечером 2 февраля фасад самого высокого здания в мире — небоскрёба «Бурдж-Халифа» — был подсвечен фиолетовым и золотистым светом и на нём появилось изображение Коби Брайанта и его дочери.
Dubai displayed a tribute to Kobe and Gigi on the tallest building in the world 👏 pic.twitter.com/YSLNd3to8y— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2020
41-летний Брайант погиб 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.
Ранее сообщалось, что Супербоул начался с минуты молчания в память о Коби Брайанте.