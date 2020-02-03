Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за удаление в матче с «Тоттенхэмом»

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Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко извинился перед болельщиками и клубом за удаление в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».
Зинченко извинился перед «Манчестер Сити» за удаление в матче с «Тоттенхэмом»
  • © Vince Mignott via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками «Манчестер Сити». Вина за поражение полностью лежит на мне, без сомнений. Это станет для меня очень хорошим уроком. Могу только пообещать, что в дальнейшем буду работать усерднее, чем обычно», — написал Зинченко в своём Instagram.

23-летний Зинченко стал вторым украинцем в истории, получившим красную карточку в матче АПЛ. Он был удалён за перебор жёлтых карточек, первую из которых получил за разговоры с арбитром, а вторую — за фол на Гарри Уинксе.

Ранее сообщалось, что гол Бергвейна в дебютном матче помог «Тоттенхэму» победить «Манчестер Сити».

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