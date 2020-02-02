Гол Бергвейна в дебютном матче помог «Тоттенхэму» победить «Манчестер Сити»

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Лондоне на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

«Манчестер Сити» упустил шанс выйти вперёд в концовке первого тайма. Пенальти не сумел реализовать Илкай Гюндоган, удар которого отразил Уго Льорис.

На 60-й минуте Александр Зинченко оставил действующих чемпионов Англии в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку по ходу матча.

На 63-й минуте за «Тоттенхэм» забил Стивен Бергвейн, для которого это дебютный матч в составе «шпор». Преимущество «Тоттенхэма» на 71-й минуте удвоил Сон Хын Мин.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 51 очком остался вторым. Отставание команды Пепа Гвардиолы от лидирующего «Ливерпуля» составляет 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» в четвёртый раз подряд сыграл вничью в АПЛ.