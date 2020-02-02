«Арсенал» в четвёртый раз подряд сыграл вничью в АПЛ

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Лондонский «Арсенал» и «Бернли» сыграли вничью в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Арсенал» в четвёртый раз подряд сыграл вничью в АПЛ
  • © Andrew Yates via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча, прошедшая в Бернли на «Терф Мур» завершилась со счётом 0:0.

Для «Арсенала» это уже четвёртый подряд матч, завершившийся вничью. В предыдущих турах канониры не сумели обыграть «Челси», «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас». «Бернли» прервал серию из двух побед.

«Арсенал» с 31 очком занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий 11-м «Бернли», в активе которого также 31 очко, лишь по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что МЮ на «Олд Траффорд» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в матче АПЛ.

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