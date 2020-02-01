МЮ на «Олд Траффорд» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Короткая ссылка
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
МЮ на «Олд Траффорд» не сумел обыграть «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
  • @ManUtd
  • Twitter

Встреча, прошедшая на «Олд Траффорд», завершилась со счётом 0:0.

МЮ с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон», также имеющий 35 очков в активе, располагается на седьмом месте, уступив манкунианцам по дополнительным показателям.

В других матчах игрового дня «Борнмут» обыграл «Астон Виллу» (2:1), «Кристал Пэлас» уступил «Шеффилд Юнайтед» (0:1), «Ньюкасл Юнайтед» и «Норвич Сити» сыграли вничью (0:0), «Уотфорд» проиграл «Эвертону» (2:3), «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» не сумели выявить победителя (3:3).

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить