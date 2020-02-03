Баскетболист «Химок» Йеребко поделился своим лучшим воспоминанием о Брайанте

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Шведский защитник подмосковных «Химок» Юнас Йеребко поделился воспоминанием о своей первой встрече с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом.
Баскетболист «Химок» Йеребко поделился своим лучшим воспоминанием о Брайанте
  • Reuters

«Лучшее воспоминание о Коби — мой первый матч против него. Я провёл неплохую игру, и в одном из первых владений он опекал меня. Я был вынужден уйти из трёхсекундной зоны и бросить с дистанции. Я забил, и он сказал мне: «Похоже, с тобой нужно поплотнее в защите», — приводит слова Йеребко РИА Новости.

Он отметил, что будет помнить об этой игре всю жизнь.

«Очень жаль, что такое случилось с ним, его семьёй и друзьями. Он был Майклом Джорданом для моего поколения», — добавил шведский баскетболист.

Йеребко играл в НБА с 2009 по 2019 год, за «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Юта Джаз» и «Голден Стэйт Уорриорз». 

41-летний Брайант, выступавший всю карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», погиб 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» провёл церемонию в память о Коби Брайанте.

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