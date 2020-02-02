Шайба Кузнецова и 29 сейвов Самсонова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Победу «Питтсбургу» принесли шайбы Сэма Лафферти, Патрика Хёрнквиста, Доминика Симона и Брэндона Танева. Евгений Малкин записал в свой актив голевую передачу.
В составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, оформивший дубль, и Евгений Кузнецов. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.
Ранее Кузнецов заявил, что хочет ещё хотя бы раз выиграть Кубок Стэнли.