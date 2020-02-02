Шайба Кузнецова и 29 сейвов Самсонова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу» в матче НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Кузнецова и 29 сейвов Самсонова не спасли «Вашингтон» от проигрыша «Питтсбургу» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Победу «Питтсбургу» принесли шайбы Сэма Лафферти, Патрика Хёрнквиста, Доминика Симона и Брэндона Танева. Евгений Малкин записал в свой актив голевую передачу.

В составе «Вашингтона» отличились Ларс Эллер, оформивший дубль, и Евгений Кузнецов. Александр Овечкин и Дмитрий Орлов очков не набрали. Голкипер Илья Самсонов отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

Ранее Кузнецов заявил, что хочет ещё хотя бы раз выиграть Кубок Стэнли.

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