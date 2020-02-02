Кузнецов заявил, что хочет ещё хотя бы раз выиграть Кубок Стэнли

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал о своих целях до конца карьеры.
Кузнецов заявил, что хочет ещё хотя бы раз выиграть Кубок Стэнли
  • Reuters

«Закончить поскорее. Пару Кубков Стэнли выиграть, и всё. Провести 1000 матчей в лиге? Не-не, у меня задача — ещё хотя бы раз взять Кубок Стэнли. Это самое главное», — цитирует нападающего «Матч ТВ».

По его словам, он никогда не был игроком, которому бы хотелось как можно больше забрасывать шайб или делать много результативных передач. Он подчеркнул, что ему просто хочется получать удовольствие от хоккея.

«Важно, чтобы это шло на пользу команде», — добавил Кузнецов.

Ранее капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил готовность принять участие в следующем Матче звёзд НХЛ.

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