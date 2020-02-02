Звёздный баскетболист «Бруклина» Ирвинг выбыл из строя из-за травмы

Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний игрок пропустит как минимум неделю из-за растяжения медиальной связки правого колена.

Ирвинг получил травму в середине четвёртой четверти матча с «Вашингтон Уизардс», борясь за мяч с Брэдли Билом.

В нынешнем сезоне Ирвинг, перешедший в «Бруклин» летом, сыграл 20 матчей, в среднем за игру набирая 27,4 очка и выполняя 6,4 ассиста, 5,2 подбора, 1,4 перехвата и 0,5 блок-шота.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Сакраменто» в НБА.