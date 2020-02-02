Звёздный баскетболист «Бруклина» Ирвинг выбыл из строя из-за травмы

Короткая ссылка
Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выбыл из строя из-за травмы.
Звёздный баскетболист «Бруклина» Ирвинг выбыл из строя из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний игрок пропустит как минимум неделю из-за растяжения медиальной связки правого колена.

Ирвинг получил травму в середине четвёртой четверти матча с «Вашингтон Уизардс», борясь за мяч с Брэдли Билом.

В нынешнем сезоне Ирвинг, перешедший в «Бруклин» летом, сыграл 20 матчей, в среднем за игру набирая 27,4 очка и выполняя 6,4 ассиста, 5,2 подбора, 1,4 перехвата и 0,5 блок-шота.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Сакраменто» в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить