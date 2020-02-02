Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Сакраменто» в НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Сакраменто» в НБА
  • Reuters
  • © Sergio Estrada-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Сакраменто и завершилась со счётом 129:113 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 24 очка. В составе «Лейкерс» трипл-дабл из 15 очков, десяти подборов и 11 результативных передач оформил Леброн Джеймс. Его партнёр по команде Энтони Дэвис записал в свой актив 24 очка.

Ранее «Лос-Анджелес Клипперс» нанёс «Миннесоте Тимбервулвз» 11-е поражение подряд в НБА.

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