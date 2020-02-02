«Клипперс» нанёс «Миннесоте» 11-е поражение кряду в НБА, Леонард установил клубный рекорд

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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» нанёс «Миннесоте» 11-е поражение кряду в НБА, Леонард установил клубный рекорд
  • Reuters
  • © Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 118:106.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал 31 очко. Таким образом, он установил рекорд клуба по количеству матчей подряд с более чем 30 очков за игру. На его счету уже девять встреч кряду с таким показателем.

Для «Тимбервулвз» это поражение стало 11-м подряд.

Ранее сообщалось, что оставшийся вне Матча восходящих звёзд Джексон Хейз предложил НБА заняться с ним оральным сексом.

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