«Лацио» обыграл СПАЛ и поднялся на второе место в Серии А

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Римский «Лацио» одержал победу над феррарским клубом СПАЛ в матче 22-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» обыграл СПАЛ и поднялся на второе место в Серии А
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Встреча, прошедшая в Риме на «Стадио Олимпико», завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лацио» принесли голы Чиро Иммобиле и Фелипе Кайседо, оформивших дубли, а также мяч Бобби Адеканье.

СПАЛ ответил голом Симоне Миссироли.

Такой результат позволил «Лацио», набрав 49 очков, подняться на второе место в турнирной таблице Серии А, опередив миланский «Интер». При этом у римской команды ещё есть матч в запасе. СПАЛ с 15 очками — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Милан» в большинстве не сумел обыграть «Верону» в Серии А.

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