«Милан» в большинстве не сумел обыграть «Верону» в Серии А

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«Милан» сыграл вничью с «Вероной» в матче 22-го тура итальянской Серии А.
«Милан» в большинстве не сумел обыграть «Верону» в Серии А
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Встреча, прошедшая на «Сан-Сиро», завершилась со счётом 1:1.

«Верона забила первой. На 13-й минуте отличился Марко Фараони. «Милан» ответил голом Хакана Чалханоглу, отличившегося на 29-й минуте.

Гости завершали матч вдесятером, после того как на 68-й минуте прямую красную карточку получил Софьян Амрабат.

«Милан» с 32 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 30 очками — девятая.

Ранее сообщалось, что дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Фиорентину» в Серии А.

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