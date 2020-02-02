Тренер: по дисциплине у меня вообще нет к Кушиташвили вопросов

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Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии.
Тренер: по дисциплине у меня вообще нет к Кушиташвили вопросов
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«У меня с дисциплиной в команде очень строго, и мне тяжело в это поверить. Это член сборной России, участник последнего чемпионата мира. По дисциплине у меня вообще нет к Кушиташвили вопросов: и он, и Оганнисян должны были поехать на турнир в Италию», — приводит слова Фархутдинова ТАСС.

По данным СМИ, чемпион России по боксу Кушиташвили и Оганнисян напали на сотрудника Росгвардии и разбили ему нос, после чего были задержаны.

Ранее сообщалось, что Кравцов считает нападение боксёров на сотрудника Росгвардии ударом по имиджу сборной.

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