Тренер: по дисциплине у меня вообще нет к Кушиташвили вопросов

Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов прокомментировал инцидент с нападением боксёров на сотрудника Росгвардии.

«У меня с дисциплиной в команде очень строго, и мне тяжело в это поверить. Это член сборной России, участник последнего чемпионата мира. По дисциплине у меня вообще нет к Кушиташвили вопросов: и он, и Оганнисян должны были поехать на турнир в Италию», — приводит слова Фархутдинова ТАСС.

По данным СМИ, чемпион России по боксу Кушиташвили и Оганнисян напали на сотрудника Росгвардии и разбили ему нос, после чего были задержаны.

Ранее сообщалось, что Кравцов считает нападение боксёров на сотрудника Росгвардии ударом по имиджу сборной.