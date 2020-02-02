В АМФР назвали задачу сборной России на ЧМ по футзалу

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) поставит перед национальной сборной задачу завоевать медали на чемпионате мира по футзалу 2020 года.

Об этом заявил глава АМФР Эмиль Алиев, слова которого передаёт ТАСС.

Он также выразил надежду, что пятеро игроков, не сумевших помочь сборной в квалификации из-за травм, сумеют восстановиться до старта мирового первенства, которое пройдёт с 12 сентября по 4 октября в Литве.

На прошлом мировом первенстве, состоявшемся в 2016 году, сборная России завоевала серебро, что является лучшим результатом команды на чемпионатах мира. Россияне также становились бронзовыми призёрами ЧМ-1996.

Ранее сообщалось, что сборная России по футзалу квалифицировалась на ЧМ-2020.