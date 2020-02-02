В АМФР назвали задачу сборной России на ЧМ по футзалу
- РИА Новости
Об этом заявил глава АМФР Эмиль Алиев, слова которого передаёт ТАСС.
Он также выразил надежду, что пятеро игроков, не сумевших помочь сборной в квалификации из-за травм, сумеют восстановиться до старта мирового первенства, которое пройдёт с 12 сентября по 4 октября в Литве.
На прошлом мировом первенстве, состоявшемся в 2016 году, сборная России завоевала серебро, что является лучшим результатом команды на чемпионатах мира. Россияне также становились бронзовыми призёрами ЧМ-1996.
Ранее сообщалось, что сборная России по футзалу квалифицировалась на ЧМ-2020.