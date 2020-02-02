В АМФР назвали задачу сборной России на ЧМ по футзалу

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Ассоциация мини-футбола России (АМФР) поставит перед национальной сборной задачу завоевать медали на чемпионате мира по футзалу 2020 года.
В АМФР назвали задачу сборной России на ЧМ по футзалу
  • РИА Новости

Об этом заявил глава АМФР Эмиль Алиев, слова которого передаёт ТАСС.

Он также выразил надежду, что пятеро игроков, не сумевших помочь сборной в квалификации из-за травм, сумеют восстановиться до старта мирового первенства, которое пройдёт с 12 сентября по 4 октября в Литве.

На прошлом мировом первенстве, состоявшемся в 2016 году, сборная России завоевала серебро, что является лучшим результатом команды на чемпионатах мира. Россияне также становились бронзовыми призёрами ЧМ-1996.

Ранее сообщалось, что сборная России по футзалу квалифицировалась на ЧМ-2020.

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