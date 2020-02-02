Сборная России по футзалу квалифицировалась на ЧМ-2020

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Сборная России одержала победу над национальной командой Хорватии в матче квалификации чемпионата мира по футзалу 2020 года.
Сборная России по футзалу квалифицировалась на ЧМ-2020
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Встреча завершилась со счётом 4:3.

Такой результат позволил сборной России занять первое место в группе C и завоевать прямую путёвку в финальную часть предстоящего чемпионата мира, который пройдёт с 12 сентября по 4 октября в Литве.

На прошлом мировом первенстве, состоявшемся в 2016 году, сборная России завоевала серебро, что является лучшим результатом команды на чемпионатах мира. Россияне также становились бронзовыми призёрами ЧМ-1996.

Ранее сообщалось, что ЧМ по пляжному футболу 2020 года среди клубов пройдёт в Москве.

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