СМИ назвали сумму, которую необходимо заплатить «Сельте» за выкуп Смолова
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Как сообщает AS, «Сельта» в случае выкупа российского нападающего должна будет заплатить железнодорожникам €10 млн.
Отмечается, что «Сельта» арендовала Смолова до конца нынешнего сезона, заплатив «Локомотиву» €600 тыс.
Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). Он вышел на поле на 78-й минуте.
Ранее Валерий Рейнгольд прокомментировал переход Смолова в «Сельту» из «Локомотива».