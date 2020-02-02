СМИ назвали сумму, которую необходимо заплатить «Сельте» за выкуп Смолова

Стала известна сумма, которую необходимо заплатить испанской «Сельте» московскому футбольному клубу «Локомотив», если коллектив из Виго решит выкупить арендованного форварда Фёдора Смолова.

Как сообщает AS, «Сельта» в случае выкупа российского нападающего должна будет заплатить железнодорожникам €10 млн.

Отмечается, что «Сельта» арендовала Смолова до конца нынешнего сезона, заплатив «Локомотиву» €600 тыс.

Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). Он вышел на поле на 78-й минуте.

Ранее Валерий Рейнгольд прокомментировал переход Смолова в «Сельту» из «Локомотива».