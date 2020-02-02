СМИ назвали сумму, которую необходимо заплатить «Сельте» за выкуп Смолова

Короткая ссылка
Стала известна сумма, которую необходимо заплатить испанской «Сельте» московскому футбольному клубу «Локомотив», если коллектив из Виго решит выкупить арендованного форварда Фёдора Смолова.
СМИ назвали сумму, которую необходимо заплатить «Сельте» за выкуп Смолова
  • © rccelta
  • Instagram

Как сообщает AS, «Сельта» в случае выкупа российского нападающего должна будет заплатить железнодорожникам €10 млн.

Отмечается, что «Сельта» арендовала Смолова до конца нынешнего сезона, заплатив «Локомотиву» €600 тыс.

Смолов дебютировал за «Сельту» в матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). Он вышел на поле на 78-й минуте.

Ранее Валерий Рейнгольд прокомментировал переход Смолова в «Сельту» из «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить